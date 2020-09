Politsei värvib Lasnamäe teid, tuletamaks meelde lemmiklooma pidamise reegleid

«Lahtiselt jalutavate või lahti pääsenud loomadega puutub politsei endiselt sageli kokku. Kõige enam juhtumeid on just koertega. Kuna lahtiselt jalutav koer võib sattuda õnnetusse või põhjustada seda ka ise, kutsub politsei üles jalutama oma loomaga rihmastatult. Nii on kõigi turvalisus tagatud ja nii on ka koeral kindlam ja turvalisem olla. Looma omanik aga peaks endale alati meelde tuletama, et kõik, mis tema lemmikuga juhtub või on lemmiku poolt põhjustatud, on just tema vastutusel,» ütles Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm.