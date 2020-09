VIDEO ⟩ Viie jalaga sündinud lambatall ei lase ennast lisakoivast häirida

Lääne-Austraalias, Kojonupi linnas toimetav loomade heaolu eest seisev organisatsioon RSPCA vaatas 9-kuuse lambakese üle ning andis teada, et loomal läheb suurepäraselt. Marshall Bowey, kelle talus talleke ilmavalgust nägi, rääkis Caters News'ile, et RSPCA sõnul on lammas igati õnnelik ning üleliigne jalg ei sea talle mingeid piiranguid.