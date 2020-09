LÕBUS VIDEO ⟩ Pakki kohale toimetav kuller ei suutnud oma silmi uskuda, kui talle uks avati

Kui mees püüab uudishimulikult tuppa vaadata, et kas ka pererahvas kodus on, haugatab Naomi hoiatavalt ning kuller teeb kiirelt minekut. Taibukas koer lükkab seejärel ukse korralikult kinni ning viib saadetise tuppa.

Peale video vaatamaist arvasid nii mõnedki, et tegu on lavastusega ning kuller on tegelikult koera omanik. Nii see siiski ei ole. Naomi ongi väga nutikas koer ning aitab oma perekonda mitmel viisil. Kohalik televisioon näitas Naomist valminud videolõiku aates Morning Post, kus sai sõna ka Naomiga kohtunud kuller. «Ma olin tõsiselt ehmunud. Mul ei olnud isegi aega kviitungit küsida,» naljatles mees.