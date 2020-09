Miks kassid norskavad ning millal tasub muret tunda?

Enamasti on kassi norskamine täiesti normaalne. Kass norskab, kui ninasõõrmetes on surve või ummistus. See võib kõlada hirmsalt, aga tegelikult võib see tulla lihtsalt asendist. Kui ta jälle külge pöörab, siis läheb ka norskamine üle.

On ka kasse, kes norskavad oma kaalu tõttu. Ülekaalus kass norskab suurema tõenäosusega kui sale kass. Parim asi, mida oma kiisule sellisel juhul teha saad, on muuta tema dieeti, et ta saaks veidi kaalust alla võtta.

Lisaks norskavad suurema tõenäosusega mõned tõukassid või tõukassi tunnustega kassid, kellel on nii öelda lömmis ninad.

Kui sul on kodus väga kuiv õhk, siis võib aidata ka õhuniisutaja kassi lemmiktudukoha juures. See teeb tõenäoliselt head ka su enda ninale.

Pesaleidja kassitoas kodu ootav Rocky. FOTO: Pesaleidja MTÜ

Kuigi enamast on kassi puhul norskamine ohutu, on oluline teada, et norskamine võib olla märk ka mõnest meditsiinilisest probleemist. Ilma loomaarsti abita on täpset põhjust kindlaks teha raske, kuid sellise norskamisega kaasnevad peaaegu alati ka muud sümptomid.

Kui Su kass hakkab järsku norskama ning varem norsanud ei ole, siis tasub hoida silma peal, kas tekib ka muid sümptomeid või kontrollida, kas norskamine tuleb kummalisest magamisasendist.

Kõige selgem sümptom lisaks norskamisele on, kui kassil tuleb silmast või ninast eritist. See viitab ülemiste hingamisteede haigustele. Lisaks ka hingeldamine, õhu ahmimine või köhimine.

Kui su kass teeb norskamiselaadset häält ka ärkvel olles, siis võib tal ninas olla mõni võõrkeha, polüüp või kasvaja.

Norskava kassi omanikel tasub ka uurida ega kiisul ei ole näos paistes kohti, sest see võib viidata valulikele hambaprobleemidele, mis kindlasti vajavad ravi. Sellisel juhul tuleks kiiresti pöörduda arsti poole.