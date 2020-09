TERE SÜGIS! ⟩ Labrador, kes armastab üle kõige lehehunnikusse sukeldumist

USAs, Maine osariigis elav Stella arvatavasti soovib, et sügis kestaks aasta ringi, sest ta on lehtedest lausa sõltuvuses. Niipea, kui tal avaneb võimalus, on koer peadpidi hunnikus. Tundub, et ta ei väsi sellest ealeski.

Looma vaimustus on nii suur, et Stella omanikud otsustasid tema toredad hüpped üles filmida ning parimaid maandumisi ka maailmaga jagada. Tundub, et inimestele meeldib laheda labradori lõbus sügise nautimine, sest video on kogunud juba üle 5 miljoni vaatamise. Selles lihtsalt on midagi väga armast ja naljakat.