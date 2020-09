VIDEO ⟩ Ooperilaulja eeldustega eesel tänas porgandeid toonud meest kauni aariaga

Loodusfotograaf Martin Stanton oli parajasti koos kaameraga looduses ringi uitamas, kui ta kohtas kodulähedal põllul toredat eeslit. Mehele hakkas sõbralik loom kohe meeldima. «Ma olen suur loomaarmastaja. Kui Harrieti nägin, otsustasin talle järgmisel päeval porgandeid tuua,» rääkis mees Dodole. Sellest ajast alates külastab fotograaf eeslit tihedasti ning on võtnud isegi aega, et tema omanikega kohtuda, kes on tema sõnade kohaselt äärmiselt toredad inimesed ning hoolitsevad eesli eest suurepäraselt.