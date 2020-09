Muusik Marek Sadam leinab oma legendaarset sõpra Leenut

Marek Sadam kirjutas kurvast uudisest Instagramis teada andes oma armsale sõbrale ilusa järelhüüde: «Sa oled minu eluarmastus. Palun istu mu õlal. Palun laku hommikuti mu nägu ja ole ikka torisevas tujus. Sa kirjutasid minuga koos nii palju ja ma ei tea, kuidas ma seda kõike ilma Sinuta teen? Palun ole siin mu Grifoon. Loodan, et Sinu loost ja elust, said ja saavad abi paljud hüljatud, mahajäetud. Usun, et enesele teadmata, olid heategija. Palju pätte jääb taga ajamata, palju Sinu korda loomata. Ja mina... ma olen lihtsalt lohutamatult kurb.Palun istu ikka mu õlal Grifoon Leenu!»