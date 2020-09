PÄEVAKÄPP ⟩ Armsad kiisuõed Suusi ja Muusi loodavad leida kodu, kus on ruumi neile mõlemale

Iseloomu poolest on Suusi eriti hakkaja ja vapper. Muusi on iseloomult veidi tagasihoidlikum, kuid ainult ühe käpapikkuse võrra Suusist tagapool. Triibikutel on kasukas palju armsaid valgeid laigukesi, mis teeb nad väga eriliseks.

Õekesed teevad kõike koos. Kui Suusi läheb liivakast, on seal kohe kohal ka Muusi ja aitab liiva peale kraapida. Kraapimispuule lähenevad nad loomulikult ka koos! Koos õppisid nad ka inimesega armsa piuksuva näu abil rääkima. Kiisude päevad mööduvad koos magades ja mängides. Aga inimese välja mõeldud mängud on eriti vastupandamatud. Kui hoiuperenaine võtab välja nööriga mänguasja, on preilid kohe oma nurkadest väljas ning jooksevad võidu kohale. Kinni püütud «saak» tassitakse kiirelt hambus oma pessa.

Hoiukoju saabudes olid kassipojad ja nende nooruke emme kohkunud, et sattusid inimeste juurde, sest alla aastane kassiema on elanud kogu elu tänaval. Suusi ja Muusi põiklevad veel inimese käe eest ära, aga huvi inimese vastu on väga suur ning ettevaatus väheneb iga päevaga. Kuid rahulikul hetkel pikutades tekib ka arusaamine, et inimese ettevaatlikult paitav käsi on üks väga hea asi.

Kiisupojad on üle 2 kuu vanad ja on valmis kohe oma koju minema. Ideaalne oleks leida kiisudele ühine kodu, kus nad saavad üksteisele toeks olla kogu elu. Nad on saanud esmase parasiiditõrje, olemas on kiip ja pass.