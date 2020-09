PÄRIS VÕI KUJU? ⟩ Unikaalse välimusega koer ajab netikasutajaid segadusse

Koera perenaine 22-aastane Filipiinidelt pärit Sandra Pineda on meelitatud, et nii paljud inimesed tema neljajalgset sõpra kunstiteoseks peavad.

Samuti teeb talle palju nalja, kui mõni kunstilembene netikasutaja tema koera pilti nähes kunstniku andekust kiidab, kes nii ilusa kuju on suutnud valmis meisterdada. Inimesed on tema sõnul tõesti üllatunud, kui saavad aru, et tegu on siiski päris koeraga.