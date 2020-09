Kaljukotkad on põhjapoolkera ühed suurimad röövlinnud. Need uskumatult tugevad kiskjad on vägevad jahimehed – nende jaoks pole mingi probleem haarata lennult suurte küüniste vahele näiteks teismeline kits või täiskasvanud rebane. Hiljuti jäi filmilindile kotkas, kes üritas koos mitte just väga väikese tüdrukuga minema lennata.