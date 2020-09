VIDEO ⟩ Tubli karuema ujus kolm poega kukil üle järve

Sõbrad veetsid tasasel järvel aerutades päikseloojangut nautides ja üksteisega jutustades mõnusasti aega. Kui nad olid jõudnud järve keskele, märkas üks neist vees tumedat kogu, mis paadile tasapisi lähemale liikus. Kui saladuslik ujuja neile ligemale jõudis, said aerutajad aru, et tegu on karuga, kes püüab järve teisele kaldale ujuda.