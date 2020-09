Poola Seim toetas karusloomafarmide keelustamist

Kiired arengud Poola karusnaha tööstuse lõpetamise üle arutamisega said alguse 9. septembril, mil Poola loomakaitsjad organisatsioonist Nähtamatud Loomad Poola avaldasid töötaja filmitud kaadrid Poola suurimast karusloomafarmist. Loomade halvad elutingimused, kannibalism, kitsad puurid ning poolemiljoni pealine loomakari, kelle heaolu eest on pea võimatu hoolt kanda, panid Poola poliitikud kiiresti reageerima. Arutelud karusloomafarmide keelustamiseks Poolas on ka varem agendas olnud, kuid nüüd on protsess üsna kiiresti liikumas edasi seadusemuudatuseks saamise poole.

Poola on maailma üks suurimaid karusnahkade tootjaid, kasvatades ja hukates karusloomafarmides aastas umbes 5 miljonit looma karusnaha saamise eesmärgil.

«Näeme, et Poola parlamendi esindajad võtavad loomade julma kohtlemist karusloomafarmides tõsiselt ja tänaöine Seimi hääletuse tulemus näitab, et oleme liikumas õiges suunas, et karusloomafarmid jääksid ajalukku,» kommenteeris Poola Nähtamatute Loomade president Pawel Rawicki.

«Poolas toimuvad positiivsed arengud innustavad meid edasi töötama ka Eestis, kus Riigikogu arutleb lähinädalatel karusloomafarmide keelustamist,» lisas Nähtamatute Loomade president Kristina Mering. «Näeme üha kasvavat toetust eelnõule nii avalikkuse kui Riigikogu liikmete hulgas, mistõttu on lootust arvata, et Eesti liitub pika nimekirjaga riikidest, kes juba on karusloomafarmid keelustanud, et toetada loomade head kohtlemist,» lisas Mering.