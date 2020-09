Vibujahi vastu 10 000 toetushäält kogunud Loomus pöördus keskkonnaministri poole

«Nüüd, kui meil on juba üle 10 000 inimese toetus, soovime allkirjad keskkonnaministrile üle anda ja oma seisukohti selgitada,» kommenteeris Loomuse juhatuse liige Regly Johanson. «Nii suur rahvapoolne toetus näitab, et teema vastu on olemas tugev avalik huvi. Täname südamest kõiki, kes on juba oma allkirja andnud, aga me pole toetushäälte kogumist veel lõpetanud, seega saavad kõik huvilised jätkuvalt petitsioonile oma allkirja anda.»

Pöördumises keskkonnaministrile tõi Loomus välja, et vibujahi puhul on oht, et loom ei sure kohe, vaid peab pärast tabamust veel pikalt piinlema. «Puuduvad tõendid, mis lubaksid täie kindlusega väita, et vibujaht ei tekita loomadele rohkem kannatusi. Seetõttu on ka paljudes riikides see keelatud, näiteks Lätis, Leedus ja Rootsis. Lisaks soodustab vibujahi lubamine loomade tapmist lõbu pärast ja sportlikust huvist, mis on ebaeetiline,» seisab ministrile saadetud kirjas.

Eestis on 2013. aastast seaduslik väikeulukite vibuga küttimine, kuid vibukütid on avaldanud soovi laiendada vibujahti ka suurulukitele. Loomus soovib, et Loomust kui üht huvipoolt kaasataks vibujahiga seotud aruteludesse.