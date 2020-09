Kalamaja hulkurkoer Žorik on leitud!

Vabaduse iha oli nii suur, et koer oli läbi pugenud imepisisikesest aiaaugust. «Sisuliselt puges ta välja läbi nõelasilma ehk ca 15x30 sentimeetri suurusest august. Uskumatu, sest see pole lihtsalt võimalik - ta koljugi on suurem!» kirjutas loomapäästja Heiki Valner enda blogis.