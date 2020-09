Ats ja Niff paluvad abi, et tasuda kliiniku arve

Ats on Pesaleidja hoole all elanud alates 2019.aasta oktoobrist. Vanahärra oli täiesti pime, silmad mädaga kinni kuivanud ja ülikõhn, kui ta hoiukoju saabus. Hoiukodu perenaine tõttas härraga kohe arstile – visiidil määrati talle antibiootikumiravi, tehti esmane parasiiditõrje ja lisaks sai kaasa ravikonserve. Sellel sõbralikul 10 aastasel kassikesel avastati diabeet ja temaga tuleb iga kuu käia kliinikus veresuhkrut kontrollimas. Hoiukodus hakkas Ats taastuma ja on nüüdseks pea parimas vormis – isand kaalub juba 6kg!