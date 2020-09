Loomus kutsub Facebooki profiilipildi raamiga näitama toetust karusanahavabale Eestile

Loomuse pildiraam on ajendatud peagi riigikogus lugemisele tulevast karusloomafarme keelustavast eelnõust, mille esitas tänavu juunis rekordarv ehk 23 riigikogu liiget. Loomus on aastaid teinud karusloomafarmide keelustamise nimel aktiivselt tööd ning riigikogu vastava eelnõu osas konsulteerinud.

Pildiraamiga soovib organisatsioon näidata, et Eesti rahvas on karusloomafarmide keelustamise poolt ning on aeg sellele julmale tööstusharule lõpp teha. «Väga vahva oli nädalavahetusel näha, kuidas Facebook tänu meie pildiraamile aina oranžikamaks värvus. See näitab, et teema on inimeste jaoks oluline ja nad hoolivad loomade heaolust,» sõnas Loomuse kommunikatsioonijuht Annaliisa Post.