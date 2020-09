NÄITA VALGUST! ⟩ Loomakaitsjad kutsuvad üles mälestama ja märkama hüljatud loomi

Kampaanias osalevate loomakaitse organisatsioonide (Eesti Loomakaitse Selts, Loomapäästegrupp, Pesaleidja, Kasside Turvakodu ja Kelmiküla Kassijaam) hoole all on hetkel päris oma kodu ootamas 609 kassi ja 9 koera ning lisaks Varjupaikade MTÜ varjupaikades ootab hetkel kodu 561 kassi ja 65 koera. Kõik nad soovivad saada päris oma inimese juurde. Samuti on kõigil meil võimalik leida oma parim sõber just nende organisatsioonide juurest. «Kahjuks inimesed endiselt pigem pelgavad teise ringi loomi, kuna kiputakse arvama, et neil on midagi viga või nad on juba nii öelda liiga täiskasvanud. Tegelikkuses ei ole teise ringi loomadel midagi viga, neid on lihtsalt inimesed alt vedanud. Samuti ei ole midagi hirmsat täiskasvanud looma koju toomisel. Vaid saabki valida looma kohe selle järgi kelle iseloom ja aktiivsus sobib omanikuga. Need loomad on teile ääretult tänulikud ja truud sõbrad igavesti, » kommenteeris ELSi juhatuse liige Kaisa Kaljurand.