18. Matsalu loodusfilmide festivalil näeb nii eksootilist India kalakassi kui meilgi levinud oravat

Kahel metsikul gibonil on professor ja popstaar, kes tegutsevad kõrgtehnoloogiliste kosjasobitajatena! Lugu imetlusväärsest loodusest, mis on sama dramaatiline kui mõni ooper. Meie noored tulevased armastajad on Skywalker gibonid, uus inimahvi liik, kes avastati 2017. aastal. Hiina-Myanmari piiril kõrguvatesse Gaoligongi mägedesse on jäänud neid vaid käputäis. Giboni elu keerleb ümber laulu ja nende hüüdeid võib kuulda miilide taha. Üksildane emane laulab üle džungli lootuses leida kaaslane kogu eluks. Üksik isane aga elab kahekümne miili kaugusel ja noored ei leia hiiglaslikul maastikul teineteist üles. See on uue ja olulise liigi jaoks kriis ning nõuab äärmuslikku lahendust, sest ilma duetti laulmata ei saa neist kunagi paar.