POLITSEI HOIATAB ⟩ Teedel on liikvel suurel hulgal pulmitavaid metsloomi

Politsei palub olla liikluses väga ettevaatlik. Sügisel on taas palju hämarat ja pimedat aega ning metsloomi on halva nähtavuse korral keerulisem märgata, eriti kiiresti sõites. Lisaks on metsas elavatel sarvilistel sügisel pulmad, mis teeb nende käitumise tihti ettearvamatuks.