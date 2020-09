23 päeva koos surnud omanikuga korteris kinni olnud Nika otsib kodu

Kuidas Nika kogu selle aja elus püsis? Nutikas koer sai ise lahti külmkapi ja leidis sealt natuke süüa. Samuti läks loosi kõik, mis sahtlites ja kappides söödavat oli. Kõige keerulisem oli vee leidmine, aga ilmselt sai koer siiski mingil määral vett tualetipotist kätte. Igal juhul on see ime, et loom ellu jäi.

Kuidas on võimalik, et keegi nii pikalt aru ei saanud, et midagi on lahti ja varem ei reageerinud? Vastus on lihtne. Tegu on sotsiaalmajaga, kus on vähe kortereid, inimesed harva kohal ning alles siis, kui hais hakkas juba hinge matma ja ka avatud aknad enam ei aidanud, hakati asja lähemalt uurima.