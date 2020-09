Maaelukomisjon arutab täna karusloomafarmide keelustamise rahvaalgatust

Eesti karusnahatööstus on viimaste aastatega jõudnud kokkuvarisemise äärele – tööstus on kahanenud ca 90% nii loomade arvu kui töötajate poolest ning pakub tööd vaid alla 10 inimestele ning see arv on iga kvartaliga vähenemas. Naaritsakasvatus on Eestis lõpetatud ning senisest 9 tšintšiljafarmist on 6 Veterinaar- ja Toiduameti andmetel lähiajal uksi sulgemas – kunagisest 200 000 loomast on järel vaid 2000.