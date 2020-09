PÄEVAKÄPP ⟩ Noor kassipreili Marta ootab kodupakkumisi

Tegu on noore kassiga, kiisu on ligi 1,5 aastane. Marta on iseloomult rahulik, teda leiab alatihti aknalaual magamas ja päikest nautimas. Inimest ta veel täielikult ei usalda, aga täitsa paanilist kartust ka enam ei ole. Marta tahaks kodukeskkonda, kus talle rahulikku harjumisaega tagatakse. Teiste kassidega saab Marta hästi läbi ja naudib nende seltskonda. Marta oleks ideaalne seltsiline, kes ei nõua palju, kuid on hea sõber. kes alati sinu jaoks olemas on.