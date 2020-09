PILDID ⟩ Glamuurne jahinaine jätkab tapmisähvardustele vaatamata oma saagi eksponeerimist

31-aastane Petra Krchavá on jahti pidanud üle 13 aasta. Jahikirg ulatub tema perekonnas juba mitme põlvkonna taha. Esimest korda tutvustas jahipidamist Petrale tema isa, kui tüdruk oli vaid 6-aastane. Nüüd on jahipidamine Petra jaoks pikalt juba rohkem kui lihtsalt hobi – see on tema elustiil. Naisel on sotsiaalmeedias ka suur hulk jälgijaid, kelledele tegus jahinaine oma jahi käigus püütud ulukeid demonstreerib. See aga on harja punaseks ajanud nii mõnelgi jahipidamise vastasel.