Šokeerivast videost on näha, kuidas mees haarab halba mitte aimava kodutu koera sülle ning viksab seejärel looma sillalt alla mustavasse vette. On näha, kuidas koer vette kukub, kuid seda, kas loom kõrge kukkumise üle elas ei ole teada.

Peale julma tegu vaatab mees kaamerasse ning muigab, on näha, et ta oma tegu ei kahetse. Pärast loomaõiguslaste kaebust hakkas politsei asja uurima ning mees on hetkel tagaotsitav.