Sarnaselt paljudele teistele loomadele on ka rebastel suhtlemiseks ja enese väljendamiseks häälitsused. Nende häälitsus sõltub liigist ja neid on väga erinevaid - alates haukumisega sarnanevatest häältest kuni kõrge kõlaga ulgumiseni. Mõne häälitsuse kirjeldamiseks on pea võimatu õigeid sõnu leida.