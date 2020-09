GALERII ⟩ 32 armast eakat koduotsivat kiisut ja vanema kassi võtmise plussid

Eakamatel kassidel ja vanavanematel on mõningaid ühiseid jooni – mõlemad on väljapeetud, tasakaalukad, väärikad ja elukogenud. Pesaleidja kassitoas on ka mitmekordseid vanavanemaid, kes ootavad oma kodu, kus rahulikult pensionipõlve veeta ja väärikalt vananeda.