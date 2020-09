PILDID ⟩ Need on Vladimir Putini neli kõige paremat sõpra

Need on loomulikult Vladimir Putini armastatud koduloomad! Pole saladus, et Venemaa presidendile kingitakse sageli «elavaid kingitusi». Lisaks lemmikloomadele on Putin saanud kingiks ka muid elukaid. Talle on juba kingitud paar leopardit, tiiger, kits, poni ja mitu hobust. Teeme lähemalt tutvust Venemaa presidendi nelja kõige suurema sõbraga, kes on kõik Putinile kingitud välismaiste riigipeade poolt.