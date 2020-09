LÕBUSAD VIDEOD ⟩ Hiired klubis: nii võiks välja näha reedeõhtune nahkhiiredisko

Ei ole täpselt teada, kes tuli esimesena idee peale keerata pea alaspidi rippuvate nahkhiirte video pea peale, aga võib ette kujutada, et see inimene sai hea kõhutäie naerda. Nüüd on taolisi koomilisi filmijuppe sotsiaalmeedias tiirlemas juba mitmeid ning need on osutunud väga populaarseteks. Ei ole ka imestada, sest kahel jalal ringi tuigerdavad tiibadega hiired on tõesti hirmnaljakad.