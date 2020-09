GALERII ⟩ Teenistuskoerte kutsemeistrivõistlused võitis soliidses eas tollikoer Spike

Võistkondlikus arvestuses tulid võitjateks Viru Vangla teenistuskoerad Knox Saules Vilkas ja Rayntes Kartago ning koerajuhid Alo Haav ja Jaanika Piir. Teise koha pälvisid Päästeameti teenistuskoerad Nelli ja Ferro ning demineerimiskeskuse koerajuhid Pille ja Rasmus. Kolmanda koha said MTA teenistuskoerad Spike ja Stella ning koerajuhid Edita Talpas ja Mart Kingsepp.

«Võistlused on hea võimalus ametite teenistuskoerte kohtumiseks ja koerajuhtide kogemuste vahetamiseks, lisaks saavad koerad proovida tööd erinevas keskkonnas. Eriti on hea meel selle üle, et seekord osalesid võistlusel esmakordselt ka Päästeameti demineerimiskeskuse teenistuskoerad. Täname kõiki osalejaid ning õnnitleme võitjaid,» ütles MTA tollijärelevalve arenduse valdkonna ühiskonnakaitse tiimijuht Piret Tinkus.