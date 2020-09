Uuring: eestlaste arvates võiksime koertelt õppida lojaalsust ja kassidelt iseseisvust

Suvel viis uuringufirma Norstat koostöös Whiskasi ja Pedigreega läbi uuringu, kus selgus, et eestlaste arvates on koerte kolm parimat iseloomuomadust lojaalsus, oskus tunda rõõmu väikestest asjadest ja tunnetada ohtu. Kasside puhul peeti oluliseks nende iseseisvust, mängulisust ja oskust tulla välja rasketest olukordadest.

Uuringust tuli välja, et eestlaste arvates on koerad lojaalsed ja ustavad. Nimelt arvas 83% vastanutest, et just see on koerte parim iseloomuomadus. Lisaks peetakse koerte juures heaks, et nad tunnevad rõõmu väikestest asjadest, seda hindas 54% vastanutest. Kolmandik vastanutest arvas ka, et koertel on suurepärane empaatiavõime.

Seda kinnitas ka laulja Grete Paia, kelle sõnul on koer inimese parim sõber ja täieõiguslik pereliige. «Koerte puhul meeldib enim nende mängu- ja seiklushimu, seltsivus ja truudus. Koerte emotsioonid on väga siirad ja ehedad,» rääkis laulja ja lisas, et koerad muudavad meid inimestena paremaks. «Pole vahet, mis raskused elus on, stressirohkel perioodil on koer alati parim kaaslane,» kinnitas ta.

Grete Paia. FOTO: Optimistic Public

Uuringu käigus uuriti ka eestlaste hoiakut kasside suhtes. Tulemustest selgus, et 54% vastanute arvates on kasside parimaks iseloomuomaduseks iseseisvus. Lisaks peetakse kasside juures heaks, et nad on mängulised ja tulevad alati rasketest olukordadest välja. Seda arvasid 50% vastanutest.

Loomasõber ja MTÜ Nurru Ometi asutaja Kertu Jukkum on veendunud, et loomadel on teraapiline mõju nii noortele kui ka vanadele. «Oluline on, et lapsed kasvaksid loomadega, lemmikutega tegelemine arendab lapses empaatiavõimet. Üksikute eakate jaoks on karvane kaaslane tihti eluliselt oluline, et oleks keegi, kelle pärast end hommikul üles ajada, kellega jutustada ja ühiseid jalutuskäike ette võtta,» kinnitas ta.

Kertu Jukkum. FOTO: Optimist Public

Praegu on Eestis käimas hääletuskampaania «Kass või koer?», mille eesmärk on tuua tähelepanu koduta loomade heaolule ja elukvaliteedi parandamisele, samuti selgitada välja, kas eestlased on kassi- või koerainimesed. Kampaania jaoks on loodud eraldi hääletusplatvorm www.kassvoikoer.ee, kus saab iga päev oma lemmiku poolt hääletada. Võistlus on väga tasavägine ja praeguse hääleseisu kohaselt kuulub 50,7% eestlaste süda just koertele.

Hääletuskampaania «Kass või koer?» kestab 4. oktoobrini, mil tähistatakse rahvusvahelist loomakaitsepäeva. Kampaania järel annetakse 7 tonni Whiskas ja Pedigree lemmikloomatoitu Eesti loomade varjupaikadele: Varjupaikade MTÜ (Tallinna, Valga, Viljandi, Võru, Pärnu ja Läänemaa), Tartu Koduta Loomade Varjupaik ja Eesti Koerte Pääste Selts.