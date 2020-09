VÕTA HOOG MAHA! ⟩ Ulukid on täna põhjustanud juba kolm avariid

Politsei andis sotsiaalmeedias teada, et täna on kella 09:00 seisuga teatatud numbrile 112 kolmest liiklusõnnetusest, kus auto sõitis otsa metskitsele või põdrale. Inimesed nendes õnnetustes viga ei saanud. Politsei paneb südamele, et sügisele on omane halvem nähtavus ning arvestama peab ka märgade teeolude ja teele jooksvate metsloomadega.