Osale webinaril ning saa lemmiku sise- ja välisparasiitide kohta rohkem teada

Koera organismis liiguvad parasiidi vastsed vereringes ringi ning jäävad ootama emase koera tiinust, et siis ühel hetkel läbi platsenta ja emapiima kutsikatele kanduda. Kutsika organismis arenevad parasiidid aga valmikuteks ja nende munad pääsevad väliskeskkonda. Inimesed puutuvad kutsikasolkmega kokku peamiselt pesemata kätega süües. Enim ohustavad lemmiku siseparasiidid just väikelapsi, kes roomates palju maapinda katsuvad. See, milliseid vaevusi lemmikloomade siseparasiidid inimestele põhjustavad, sõltub parasiidi liigist ja eluviisist. Et seda kõike vältida, on äärmiselt oluline suhtuda tõsiselt parasiitide tõrjesse ja ussikuuri.

Mida parasiidid mu lemmikule teevad?

Kirbud, solkmed, pael- ja ümarussid ning ainuraksed parasiidid kurnavad sinu lemmiku organismi. Sümptomiteks on enamasti loid olek, väsimus, seedeprobleemid ja oksendamine. Sageli kulgeb parasiidinakkus aga ilma nähtavate sümptomiteta, mis aga ei tähenda, et parasiidid organismis kahju ei tee. Parasiidid toituvad looma toitainetest ja vitamiinidest. Ka nende vastsed teevad palju kurja: oma rändel kahjustavad nad erinevaid organeid ja kudesid.

Kui looma väljaheites pole valgeid „niidikesi“, siis kas see tähendab, et parasiite pole?

See on paraku ikka veel lemmikloomaomanike seas küllaltki levinud arvamus, kuid kahjuks nii see pole. Paljud solkmed tegutsevad näiteks kutsika puhul tema peensooles. Et neid väljaheites näha oleks, peab neid sooles juba nii palju olema, et nad sinna enam ära ei mahu. Seega tasuks ennetamise mõttes ussikuuriga alustada juba koera tiinuse ajal ning jätkata igakuiselt kuni kutsika poole aastaseks saamiseni.

Aga mu lemmik on kogu aeg kodus ja teiste loomadega kokku ei puutu, kuidas see võimalik on, et tal parasiidid on?

Usse ei saa ainult väljast. Kui loom ise õues ei käi, võivad inimesed oma jalanõudega ussimunad tuppa tuua. Samuti võib usse saada pesemata marjadelt, puuviljadelt, aga ka parasiitidega nakatunud looma katsudes või paitades.

Miks on regulaarne parasiiditõrje ja ussirohu andmine olulised?

Lühidalt öeldes sel põhjusel, et parasiitidega nakatumist on võimatu ära hoida. Ravimi andmise sagedus sõltub aga juba sellest, milline on looma tervislik seisund ja tema eluviis. Seda aitab välja selgitada ja täpsustada loomaarst.

Arvesta, et kui plaanid lemmikuga tulevikus reisida, siis on riike, kuhu kehtiva ussikuurita üldse ei lubatagi, näiteks Soome. Sel juhul tuleks vähemalt viis päeva enne riiki sisenemist külastada veterinaari. Kaasa tuleks võtta ka lemmiku Europass, kuhu loomaarst vastava märkme paneb.

Kas parasiite saab vältida?

Sise- ja välisparasiidid on väga levinud ning nagu eelpool juba ka öeldud, ei ole neid üldjuhul silmaga näha, mistõttu on neid keeruline ka vältida. Näiteks täiskasvanud ümaruss muneb päevas nii palju mune, et selle suurusjärk võib ulatuda sadadesse tuhandetesse, mistõttu on väga oluline, et omanik oma lemmiku väljaheite koheselt ära koristaks. Üks nakatunud koer võib nakatada tuhandeid teisi lemmikuid.

Et parasiitidega edukalt võidelda, on vaja lisateadmisi. Rohkem infot parasiitide „hingeelu“ ja sellegi kohta, kuidas nad elavad ja millist mõju lemmikloomadele ning nende omanikele avaldavad, jagab juba 20. septembril Pet City korraldatud tasuta veebiseminaril lektor Liina Laaneoja. Hariduselt on Laaneoja veterinaar ning tal on magistrikraad parasitoloogias.