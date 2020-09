Noor hüljes paistab oma tumedakarvaliste kaaslaste seast hästi silma, kuna on osaliselt albiino, mis tähendab, et tal on kuldne karv, sinised silmad ning roosad lestad.

Ekspertide sõnul on sellise osaliselt albiinona sündimise tõenäosus üks 100 000-st ja kuigi see on uskumatult armas, on hülgepoeg ristitud «inetuks pardipojaks», sest ta näeb ülejäänud kolooniast nii erinev välja.