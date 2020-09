KURB UUDIS ⟩ Pärnu maakonnas hukkus auto ette jooksnud koer

Viimasel ajal on mitmeid teateid lahtiselt ringi jooksvatest koertest. Omapäi ringi liikuvad loomad ei pruugi liiklusest tulenevaid ohte tajuda ning autoteele joostes ongi õnnetus kerge juhtuma. Aed või aedik, kus koer ringi jookseb, tuleks kindlasti üle vaadata sellise pilguga, et sellest ei annaks ei üle hüpata ega alt läbi ronida. Ka küla peale lahtiselt hulkuma lastud loomad, lootuses, et küll need tühja kõhu peale koju tagasi tulevad, ei pruugi enam kunagi koju naasta.