PILDID JA VIDEO ⟩ Poolas avaldati šokeerivad kaadrid maailma suurimast karusloomafarmist

Juhtumi kohta esitati politseile süüteoteade. Poola juhtiva erakonna Tõde ja Õiglus liider Jarosław Kaczyński kommenteeris kaadreid: «Karusloomafarmid tuleb keelustada.»

Uurimise maailma suurimas karusloomafarmis viis läbi Yevhen, Ukraina Nähtamatute Loomade haruga seotud aktivist. Ta alustas käesoleva aasta 16. juunil tööd Góreczkis asuvas mingifarmis, mille omanik on Wojciech Wójcik – Poola Karusnahaliidu presidendi, Szczepan Wójciki vend ja äripartner. Tegu on tõenäoliselt maailma suurima karusloomafarmiga – töötajate hinnangul võib seal olla ligi pool miljonit looma. Yevhen dokumenteeris kahe kuu vältel farmis valitsevaid tingimusi, kasutades telefonikaamerat ja peidetud kaamerat.

«Góreczkis asuvas farmis tehtud salvestised kajastavad arvukalt juhtumeid kannibalismist, vägivallast, enesevigastamisest, lahtistest haavadest ja halvatud jäsemetest,» ütles Bogna Wiltowska, Poola Nähtamatute Loomade loomafarmide ekspert. Ta lisas: «Vennad Wójcikid kiitlevad igal võimalusel suurepärase loomade heaoluga, mis nende farmides nende arvates valitseb, süüdistades aktiviste kehvemates või isegi ebaseaduslikes farmides kogutud materjalide avaldamises. Mõnikord nad väidavad lausa, et meie salvestised ei ole tehtud Poola, vaid näiteks Hiina farmides. Góreczkis teostatud uurimine on üheselt mõistetav tõend sellest, et loomade kannatamine ei ole individuaalse hooletuse tulemus, vaid üleüldine probleem karusloomade puuris kasvatamise süsteemis.»

Yevhen nõustus end avalikkusele esitlema ja rääkima kaamera ees oma farmis töötamise kogemustest – tema lugu näidatakse organisatsiooni kodulehel avaldatud filmis. Aktivist kirjeldab muuhulgas surnud minke, keda ta igapäevaselt puuridest leidis, ning «haiglat» – haigetele loomadele mõeldud hoonet, kus nad ei saanud aga arstiabi, vaid lihtsalt ootasid surma gaasikambris või ravi puudumise tõttu piinarikkalt sealsamas.

Pärast materjali avalikustamist kuulutas Poola juhtiva erakonna Tõde ja Õiglus president välja pressikonverentsi, kus teatas loomakaitse eelnõupaketist, mille eesmärgiks on muuhulgas ka karusloomafarmide keelustamine Poolas.

«Me näeme, et loomakaitseseaduse muutmise ja karusloomakasvatuse keelamise küsimus on tänu materjali avalikustamisele poliitikamaastikul taas päevakorda tõusnud,» ütles Paweł Rawicki, Poola Nähtamatute Loomade president. «Poola ühiskond ei taha karusloomakasvatust ning ka tööstuse suurimad tegijad ei suuda tagada loomadele sobivaid tingimusi ega hoida ära nende kannatusi, isegi kui nad valjuhäälselt vastupidist kinnitavad. Me ootame, et poliitikud sellele küsimusele reageeriksid ja eelnõupakett ka seaduseks saaks,» lisas Rawicki.