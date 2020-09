PALUN AITA! ⟩ Õnnetu Juuli vajab abi kliinikuarvete tasumisel

Juuli jõudis kassituppa 16. juulil Märjamaalt. Ultraheli näitas, et kiisuke on tiine ning Pesaleidja töötajad jäid poegi ootama. Poegimispäev jõudis kätte, kuid Juuli ei saanud sellega iseseisvalt hakkama, pisikesed kes juba väljas olid, olid lahkunud ning oli selge, et vajataks kiiresti kliinikult abi. Kliinikusse jõudes tehti kiisule keisrilõige ning avastati, et terve emakas on mädanenud ning ööga oleks see lõhkenud. Õnneks saadi enne jaole ning ema elu sai päästetud, pojad olid kahjuks kõik juba lahkunud, neid päästa ei õnnestunud.