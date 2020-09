LIIGUTAV LUGU ⟩ Heasüdamlik postiljon saatis kirja vastu tüdrukule, kes kirjutas oma kassile «taevasse»

Inglismaal, Walton-on-Thames linnakeses elav väike Nevaeh oli tõeliselt õnnetu, kui tema kõige parem sõber, kassike Tin Tin tuli ravimatu südamehaiguse tõttu magama panna. Tüdruk tahtis kindel olla, et Tin Tin ennast taevas väga üksikuna ei tunne ning otsustas kassile kirja kirjutada ning uurida, kuidas sõbrakesel seal läheb, vahendas Mirror.

Kirjas seisis: «Tin Tinile. Ma igatsen sind nii väga. Sa oled parim kass maialmas. Ma armastan sind ega unusta sind iial. Mul on foto, kus me oleme sinuga kahekesi koos ja nüüd on ka sinul üks. Armastusega, Nevaeh.»