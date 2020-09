Käpakesed küll tudisevad, kuid vapper soliidses eas loomake tuterdab videos siiski omal jalal aeda asju ajama. Küll on tore, et Žoriku uues kodus on nii palju õueruumi, kus ta saab segamatult ja just sellises tempos nagu temale sobib, ringi uidata ning tasapisi taastuda.