Eks seda juttu, et «ema-isa, võtame koera», oli meie peres juba ammu kuulda, aga noorim, kolmas tütar oli vast kõige järjekindlam. Siiski tundus meile kaua aega, et koera võtmine on midagi väga kapitaalset ja eks see olegi tõsi, koer vajab palju tähelepanu ja hoolt. Alustasime loomapidamist tagasihoidlikumalt, mõnda aega olid meil merisead, aga ühel hetkel tundus, et nüüd on aeg koera majja toomiseks küps. Ja kui nüüd tagantjärgi tark olla, siis ega meil polnudki ju varem võimalik koera võtta, sest Robin ei olnud ju veel siia ilma sündinud. Me pidime tema ära ootama.