VIDEO ⟩ Liiga palju head korraga: kaks aastat perenaisest lahus olnud koerake minestas taaskohtumisel

USAst, Pennsylvania osariigist pärit Rebecca Ehalt pidi kaks aastat tagasi tegema üliraske otsuse: naine kolis töö tõttu Sloveeniaase ning pidi maha jätma oma 9-aastase koera Casey, vahedas portaal Good Times. Rebecca teadis, et loomakesele on kõige parem, kui ta saab olla endale tuttavate inimestega ning jättis kalli koera oma pere hoolde .

Kui inimaastes kestis lahusolek kaks aastat, siis uuemate valemite järgi arvutades saame, et vaene loomake ootas koera-aastates oma perenaist lausa üle 40 aasta! See on väga pikk aeg, aga tasus ootamist, sest see rõõm, mida Casey tundis, kui perenaine pulmapeoks Sloveeniast koju saabus, oli nii suur, et lõi koerakese lausa jalust.