Andrei Korobeinik: looma piinamise probleem on Eestis aktuaalne

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik on seisukohal, et lemmikloomad ei ole Eestis seadusandlikult piisavalt hästi kaitstud ja sellest tulenevalt on tal kavas algatada sügisistungjärgul asjakohaseid seadusemuudatusi. «Koos lemmikloomade arvu kasvuga on paraku suurenenud ka piinamiste ja väärkohtlemiste hulk. Sellega ei saa leppida,» ütleb Andrei Korobeinik.