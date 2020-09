Legendaarne Kalamaja Žorik tuli koomast välja

«Juhtus see, mis vanainimestega ikka ja Žorik hakkas taas "krambitama" ning vajas kiiret erakorralist arstiabi. Loomapäästergrupp selle ka tagas, sest oleme seda lubanud ja reeglina pole kombeks gängil omi sõnu süüa. Kliinikus tuli aga uus krambihoog peale ja see lõppes kahjuks juba koomaga. Kutu, mis kutu! Arstid jooksid ja rabelesid ning Žorik jäi kogu ööks järelvalve alla. Koer pisteti tuttuude ja ultrakeerulisse hapnikukambrisse,» kirjutas Loomapäästegrupi juhatuse liige Heiki Valner blogipostituses.

Koer suudeti elule turgutada ning erakorralisest osakonnast toimetati Žorik hommikul tavapuuri, kus loomake kohe magama jäi. Öösel uuriti Žorik ka põhjalikult läbi, aga midagi erilist ei avastatud, tervis on kehv koera vanuse tõttu. Röntgenülesvõttelt oli näha, et kutsu on ka paar korda õhupüssist pihta saanud. Üks kuulidest oli napilt selgroost mööda läinud, pool sentimeetrit veel ja lask oleks saatuslikuks saanud.