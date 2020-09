GALERII ⟩ 43 armast karvakera leidsid augustis endale päris oma kodu

«Rõõm on näha, et nii palju karvakerasid on saanud selle päris oma pesa, mida nad saavad oma KODUks kutsuda. Osadele kassipoegadele ongi see täitsa esimene kodu ja nad on enne olnud kenasti hoiukodus kassiemme hoole all. Samas mõned pisikesed on juba oma paari lühikese elukuu jooksul pidanud võitlema tänavaelu raskustega, kuni nad Pesaleidjasse sattusid,» kirjutavad MTÜ Pesaleidja vabatahtlikud enda blogis.

Ka mõnele täiskasvanud kassile on augustis kodu leidmine esmakordne kogemus, kuna peale tänavaelu ja kassitoa polegi nad midagi muud kogenud. Samas on kodu leidnud ka kiisusid, kellel on see kunagi juba olnud, kuid mille nad on mingil põhjusel kaotanud.