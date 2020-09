Tublid politseikoerad hoiavad Rally Estonial silma peal: rajale võib eksida ka hajevil koduloomi

Koos politseiga on ralli turvalisust tagamas ka nende töökad neljajalgsed abilised. Siiani on kõik kulgenud ilma suuremate vahejuhtumiteta, nii et korravalvurid ning nende truud kaaslased on saanud samuti sellele suurele sündmusele kaasa elada. Väike intsident leidis aset Prangli kiirusrajal, kus lambakasvataja otsis taga kodust jooksu pannud lammast.