Koerale otsa jõllitamine võib olla tema jaoks provokatiivne, loom tunneb end siis ohustatuna. Tõenäoliselt ei teki teil probleeme enda koeraga (teadke siiski, et talle see põrnitsemine ei meeldi), kuid võõrad loomad võivad seda tõlgendada kui väljakutset. Üle paari sekundi koerale otsa vahtmine on juba liiast. Ärge kunagi põrnitsege koera, kes tundub olevat närviline või agressiivne.