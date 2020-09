PESALEIDJA ⟩ Pelglik Liisbeth otsib armastavat kodu, kus julgust juurde tuleks

Ja aidati – anti süüa ja vaadati, et kõik oleks kombes ja ohutu. Kuna kasse aga muudkui kogunes, siis palus vanaperemees abi ka Pesaleidjalt, kartes, et muidu on varsti ta õuel kassiuputus. Kassid said püütud, tänu Pesaleidja toetajatele ka steriliseeritud ning osad neist elavad rõõmsalt pärast seda oma õuekassielu edasi. Mõned kättesaadutest aga jäid hoiukodudesse. Nagu näiteks 2013. aastal sündinud Liisbeth oma lastega.

Nüüdseks on Liisbeth hoiukodus aastaid elanud. Ning Liisbeth on julgemaks muutunud! Praeguseks söandab kassike juba inimesele lähedale tulla, natuke kätt nuuskida ja ilusti otsa vaadata. Ta on aru saanud, et «inimese koopa seinad käivad lahti» ja kui õige koha juures seista ning ilusti ja õrnalt küsida, siis tuleb inimene ja teeb seina sisse augu ning laseb ta teise koopasse. Pai küsimiseni on veel veidi aega, aga küll seegi tuleb.