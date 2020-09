Suurupist leiti pliihaavlitega tulistatud luik

Eesti Metsloomaühingu hädajuhtumite koordinaator sõitis eile linnule Suurupisse järele. See, et vigastatud luik jõudis kinnipüüdmisel vastupanu osutada, oli metsloomaühingu sõnul hea märk. Kui naine haavatud linnuga loomakliinikusse jõudis ja seal luigele kiiresti röntgen tehti, selgus kurb tõsiasi – lindu on korduvalt tulistatud ja tema kehas olevad haavlid lagunevad aeglaselt, tekitades pliimürgitust. See, kui suures ulatuses on plii lindu juba kahjustatud, selgub temalt võetud proovide tulemustest.