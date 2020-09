Hääletuskampaania «Kass või koer?» kutsub inimesi seisma loomade heaolu eest

Hääletusvõistluse põnevaks muutmiseks on moodustatud kaks tiimi, millel on oma juhid. Koerte tiimijuhiks on tuntud näitleja Lauri Pedaja, kasside tiimijuhiks laulja Helen Adamson, kelle ülesanne on motiveerida inimesi hääletama ning seeläbi tuua rohkem tähelepanu loomade heaolule.

Näitleja ja loovjuht Lauri Pedaja peab ennast tõeliseks koerainimeseks ja tema parimaks sõbraks on segavereline koer Ruudi. «Ruudi võtmine on parim investeering, mis olen teinud,» kiitis Pedaja, kelle jaoks on kampaanias osalemine eriti südamelähedane, sest ka tema enda lemmik on võetud varjupaigast. «Võtsin koera varjupaigast, sest tahtsin pakkuda hüljatud loomale turvalist ja armastavat kodu,» lausus ta, kutsudes üles ka teisi seda tegema.

Lauri Pedaja. FOTO: Optimistic Public

Laulja Helen Adamson sai juba 8-aastaselt aru, et tema süda kuulub kassidele. «Päästsin siis tänavalt oma esimese kassi, kes oli mulle suurimaks sõbraks lapsepõlves. Kass pakkus mulle lähedust ja armastust, oli toeks kõige raskematel hetkedel. Sellest ajast ongi mul tugev side kassidega,» kirjeldas laulja, kellel ka praegu on kodus kaks tänavalt päästetud kassi. Helen soovitab hääletuskampaaniast osa võtta, sest see muudab heategevuse inimese jaoks oluliselt lihtsamaks. «Paljud inimesed ei tegele heategevusega, sest see pole mugav või ei osata ise otsida võimalusi. Hääletamine on hea viis julgustada inimesi seisma suurema eesmärgi – loomade heaolu ja ohutuse eest,» lausus Adamson.

Uuringu kohaselt on Euroopas umbes 100 000 koduta looma, kes vajavad inimeste abi ja hoolt. Selleks et julgustada inimesi üles näitama, et nad hoolivad loomade heaolust ja turvalisusest, viivad Pedigree ja Whiskas läbi ühiskampaania. Selle raames loodi veebiplatvorm www.kassvoikoer.ee, mis aitab ka välja selgitada, kas eestlased on pigem kassi- või koerainimesed. Hääletuskampaania kestab septembri algusest 4. oktoobrini, mil tähistatakse rahvusvahelist loomakaitsepäeva.

Varjupaikade MTÜ, kuhu kuuluvad Tallinna, Valga, Viljandi, Võru, Pärnu ja Läänemaa varjupaigad, üldjuhi Triinu Priksi sõnul kulub neil keskmiselt päevas 81 kilo kuivtoitu, mis tähendab ligikaudu 2500 kg kuivtoitu kuus. Varjupaiga hoolealuste esimese 14 päeva kulud kaetakse suuresti kohaliku omavalitsuse abiga, kuid sealt edasi sõltutakse täielikult ettevõtete ja eraannetajate toetustest.

«Meie eesmärgiks on pakkuda parimat hoolitsust hüljatud loomadele ja leida neile uued kodud. Sõltume oma töös annetustest ja tänu ettevõtete ning eraannetajate toele oleme aidanud hättasattunud kasse-koeri juba 13 aastat. Hetkel on meil kuue varjupaiga peale kokku 519 kassi ja 58 koera, nii et iga toetus on teretulnud,» lausus Priks.