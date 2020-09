PÄEVAKÄPP ⟩ Elukogenud Keiko otsib armastavat kodu

Keikole meeldib pigem pikutada mõnes vaiksemas nurgas, kuid kui juhtubki, et mõni kassitoa teistest neljajalgsetest tema kaissu magama poeb, ei hakka Keiko kellegagi tüli alustama. Tema eluviisi võiks hästi kirjeldada Estella Elioti tuntud tsitaadiga: «Rahu toob endaga nii palju positiivseid emotsioone, et see on väärt püüdlemist igas olukorras.»