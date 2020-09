Seda, et erinevat liiki loomade vahel võivad tekkida väga soojad sõprussuhted oleme ilmselt kõik näinud. On lugematul hulgal videosid kallistavatest koertest ja partidest või mõnusasti üksteise kaisus magavatest kassidest ja kanadest. Ühe Hiina farmikoera ja lehma südantlõhestav lugu on eriliiki loomade sõpruse musternäidis.